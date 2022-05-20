Ексфутболіст збірної Безус попрощався з бельгійським топ-клубом
Колишній футболіст збірної України Роман Безус покинув бельгійський "Гент"
Про це Безус повідомив у Instagram.
Роман Безус дав зрозуміти, що завтрашній матч проти "Шарлеруа" буде останнім для нього в складі "Гента".
"Час прощатись. Побачимось завтра", – написав українець.
31-річний Безус виступав за "Гент" з 2018 року. На рахунку хавбека 119 матчів, 18 голів і 18 асистів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.62
- Актуальне
- Важливе