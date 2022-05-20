Про це Безус повідомив у Instagram.

Роман Безус дав зрозуміти, що завтрашній матч проти "Шарлеруа" буде останнім для нього в складі "Гента".

"Час прощатись. Побачимось завтра", – написав українець.

31-річний Безус виступав за "Гент" з 2018 року. На рахунку хавбека 119 матчів, 18 голів і 18 асистів.

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