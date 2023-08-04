Ексфутболіст збірної України Безус захопив лідерство у бомбардирській гонці Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері, 3 серпня, "Омонія" перемогла азербайджанську "Габалу" (4:1) у другому раунді Ліги конференцій. Минулого тижня кіпріоти виграли 3:2.

У двох матчах гольову феєрію влаштував українець Роман Безус. Ексфутболіст збірної України забив 5 голів і тепер лідирує у рейтингу найкращих бомбардирів Ліги конференцій.

У третьому раунді кваліфікації "Омонія" зіграє проти данського "Мідтьюланна". Матчі пройдуть 10 і 17 серпня.

Як зіграла у Лізі конференцій "Ворскла"

Представник України у Лізі конференцій - "Ворскла" - припинила боротьбу після другого раунду відбору, в якому поступилася грузинській "Ділі". Після перемоги у першій грі в Кошице з рахунком 2:1, полтавці поступилися у Горі - 1:3.

Еспресо провів текстовий онлайн гри "Діла" - "Ворскла".