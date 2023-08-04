Ексфутболіст збірної України Безус захопив лідерство у бомбардирській гонці Ліги конференцій
Український футболіст Роман Безус, який грає за кіпріотську "Омонію", лідирує у рейтингу найкращих бомбардирів Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері, 3 серпня, "Омонія" перемогла азербайджанську "Габалу" (4:1) у другому раунді Ліги конференцій. Минулого тижня кіпріоти виграли 3:2.
У двох матчах гольову феєрію влаштував українець Роман Безус. Ексфутболіст збірної України забив 5 голів і тепер лідирує у рейтингу найкращих бомбардирів Ліги конференцій.
У третьому раунді кваліфікації "Омонія" зіграє проти данського "Мідтьюланна". Матчі пройдуть 10 і 17 серпня.
Як зіграла у Лізі конференцій "Ворскла"
Представник України у Лізі конференцій - "Ворскла" - припинила боротьбу після другого раунду відбору, в якому поступилася грузинській "Ділі". Після перемоги у першій грі в Кошице з рахунком 2:1, полтавці поступилися у Горі - 1:3.
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