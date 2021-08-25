Ексфутболіст збірної України Марлос назвав нового лідера "Шахтаря"

Про це повідомляє "Чемпіон".

Також Марлос відзначив, що у "Шахтарі" зараз проходить зміна поколінь.

"Думаю, всі люди, які стежать за "Шахтарем" багато років, розуміють, що зараз наш головний лідер — наш головний тренер. Він приймає всі рішення — хто грає, хто не грає. Ми переживаємо момент перебудови. Багато гравців, які були важливі для клубу, зараз грають не так часто. Йде зміна поколінь. Зараз для нас важливі всі матчі. Нам потрібно якомога швидше адаптуватися до гри тренера", — розповів Марлос.



Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.



42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.



Під керівництвом італійця "гірники" встигли провести вісім матчів та здобути сім перемог. "Шахтар" чотири рази переграв суперників в УПЛ, а також обіграв "Генк" та "Монако" у кваліфікації ЛЧ.