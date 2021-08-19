Зірковий футболіст оголосив про закінчення кар'єри в збірній України
Півзахисник "Шахтаря" Марлос оголосив про закінчення кар'єри в збірній України з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
33-річний Марлос більше не гратиме за збірну України.
"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями", - сказав Марлос.
Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
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- Після цього в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков назвав імена футболістів, яких довикликав на вересневий збір національної команди.
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