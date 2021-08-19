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Головна Спорт Зірковий футболіст оголосив про закінчення кар'єри в збірній України

Зірковий футболіст оголосив про закінчення кар'єри в збірній України

19 серпня, 2021 четвер
17:40
Спорт Марлос

Півзахисник "Шахтаря" Марлос оголосив про закінчення кар'єри в збірній України з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

33-річний Марлос більше не гратиме за збірну України.

"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями", - сказав Марлос.

Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

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футбол
Шахтар
Збірна України
завершення кар'єри
Марлос
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