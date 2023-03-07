Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП нагадали, що 1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

"Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора. Проте станом на 07.03.2023 інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування", - повідомили у пресслужбі САП.

Водночас там зазначили, що правоохоронці не блокували рахунки підозрюваного, тому жодних перешкод для використання наявних у нього фінансових активів немає.

19 січня представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру за звинуваченням у заволодінні понад 229 млн грн.

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