Екслідер ОПЗЖ Юрій Бойко відпочиває у Карлових Варах
Колишнього главу забороненої в Україні "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка помітили у Карлових Варах в Чехії
Про це повідомляють журналісти "Схем".
Розслідувачі сфотографували політика на одній з вулиць міста під час прогулянки 25 серпня.
"Яка мета візиту Юрія Бойка до Карлових Вар і чи пов'язана вона з виконанням ним депутатських повноважень?", - запитали журналісти у речника Юрія Бойка.
У відповіді йдеться про те, що Бойко "взяв відпустку власним коштом з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні".
"Користуючись нагодою, ми також запитали Юрія Бойка напряму у повідомленнях, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, нині роблять для протидії російській агресії? А також, чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні, чим зрештою скористався Путін для розв'язання повномасштабної війни? Ці запитання Юрій Бойко у месенджері WhatsApp прочитав, але залишив без відповіді", - повідомляють журналісти "Схем".
- 26 серпня ексочільниці ОПЗЖ на Львівщині Інну Іваночко оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Їй також вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
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