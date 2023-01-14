Екслідер "Шахтаря" Тайсон повернувся до Європи
Колишній футболіст "Шахтаря" Тайсон перейшов з бразильського "Інтернасьоналя" до грецького ПАОК
Про це повідомляє офіційний сайт ПАОК.
Тайсон підписав з грецьким клубом контракт до літа 2024 року. Бразилець перейшов до ПАОК з "Інтернасьоналя", за який виступав з весни 2021 року.
35-річний Тайсон виступав за "Шахтар" з 2013-го до 2021 року. Також бразилець грав за "Металіст". За збірну Бразилії провів 8 матчів та забив 1 гол.
ПАОК наразі займає в чемпіонаті Греції третю позицію. Спортивним директором клубу з Салонік є Жозе Боту, який раніше очолював департамент селекції "Шахтаря".
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У квітні 2021 року "Шахтар" вирішив достроково розірвати контракт з Тайсоном.
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