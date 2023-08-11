Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, коли Київщину окупували російські війська, Симоненко просив вище керівництво Росії допомогти йому втекти до країни-нападника. Для цього кремль наказав надіслати до селища Березівка Макарівського району, де жив екснардеп, групу спецназу РФ.

Симоненко особисто зустрічав російських спецпризначенців та розмістив їх у своєму будинку. З 4 по 8 березня 2022 року окупанти супроводжували його та родичів через блокпости до Білорусі.

"Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу". Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви", – пояснюють правоохоронці.

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у російській "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій" у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу Симоненко намагався легітимізувати захоплення України та діяльність "Л/ДНР".

За версією слідчих, екснардеп брав участь у "антифашистському форумі", який проходив у Мінську 21 - 22 квітня цьогоріч. Там він закликав до продовження військової агресії проти України та підтримав кремлівські тези про можливе застосування тактичної ядерної зброї РФ.

На підставі цих доказів Симоненку оголошено підозру за публічні заклики до захоплення державної влади та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.