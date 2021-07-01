Екснардеп від Опоблоку Мураєв заявив, що 2 липня передасть управління телеканалом "НАШ" трудовому колективу

Про це він заявив у ефірі телеканалу.

"З п'ятниці я повністю передаю все управління телеканалу трудовому колективу, редакції колективу. Я перестаю займатися медіаменеджментом, бізнесом", - повідомив Мураєв.

Від додав, що канал надаватиме йому майданчик для заяв надалі.

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"Я впевнений, що телеканал не відмовить надати нам майданчик, в яких би містах ми не були", - заявив політик.