Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили в розшук
Екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили у розшук. Його підозрюють у держзраді та посяганні на територіальну цілісність України
Про це свідчить інформація на сайті МВС.
Згідно з повідомленням, Рабінович — "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".
Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року, місце зникнення не вказане.
1 серпня Печерський райсуд Києва обрав екснардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном, тож повідомлення про підозру здійснили шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.
За даними слідства, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду. ДБР вказує на те, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 листопада 2022 року Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепа Рабіновича.
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