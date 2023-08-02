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Суд заочно заарештував екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича

2 серпня, 2023 середа
11:20
Кримінал Вадим Рабінович

Столичний суд призначив колишньому народному депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до завершення справи

Про це інформує Державне бюро розслідування.

"1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою", - йдеться в заяві.

За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном, тож повідомлення про підозру здійснили шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

Що відомо про Рабіновича

Вадим Рабінович - проросійський політик, співголова забороненої в Україні партії ОПЗЖ. У 2014 році висував свою кандидатуру на президентських виборах, президент холдингу RC-Group і медійної Media International Group.

1 березня 2021 року нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив карту російських пропагандистів, де зображено Україну без окупованого Росією Криму. За класичним каноном російської пропаганди карта ділить Україну "на три сорти": україномовний захід, суржикомовний центр та російськомовні південь та схід. Того ж дня Служба безпеки відреагувала на цей допис.

28 жовтня 2022 року в Раді запропонували позбавити мандатів двох народних депутатів - Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського - у зв’язку з припиненням громадянства України. 

3 листопада тогоріч Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського.

26 липня колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді, шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

ДБР пише, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Ізраїль
державна зрада
ДБР
ОПЗЖ
держзрада
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