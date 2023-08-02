Про це інформує Державне бюро розслідування.

"1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою", - йдеться в заяві.

За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном, тож повідомлення про підозру здійснили шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

Що відомо про Рабіновича

Вадим Рабінович - проросійський політик, співголова забороненої в Україні партії ОПЗЖ. У 2014 році висував свою кандидатуру на президентських виборах, президент холдингу RC-Group і медійної Media International Group.

1 березня 2021 року нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив карту російських пропагандистів, де зображено Україну без окупованого Росією Криму. За класичним каноном російської пропаганди карта ділить Україну "на три сорти": україномовний захід, суржикомовний центр та російськомовні південь та схід. Того ж дня Служба безпеки відреагувала на цей допис.

28 жовтня 2022 року в Раді запропонували позбавити мандатів двох народних депутатів - Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського - у зв’язку з припиненням громадянства України.

3 листопада тогоріч Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського.

26 липня колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді, шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

ДБР пише, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.