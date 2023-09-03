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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Екснардепка Гопко: треба переконувати західних політиків, що пришвидшення перемоги України у їх інтересах

3 вересня, 2023 неділя
16:00
Війна з Росією Ганна Гопко

Допомога Україні, якщо вона пришвидшиться і стане перемогою, є у виборчих, електоральних інтересах тих політиків, що допомагали нам

Про це в ефірі Еспресо заявила колишня народна депутатка Ганна Гопко.

"Вісім років західних зусиль допомогти Україні виграти війну не принесли перемоги, а навпаки - принесли геноцид. Це бачили країни глобального Півдня, тому Заходу і західним політикам потрібна перемога", - сказала вона.

Гопко додала, що наше завдання - їздити в країни, де будуть вибори (США, Британія, будуть вибори в Європарламент) і пояснювати, щоб вони давали швидше більше зброї.

"Бо тоді вони зможуть взяти це на прапор і сказати, що вони дали зброю і це вплинуло на хід війни. Всі інвестиції в колективну безпеку мають асоціюватися з ними через допомогу Україні. А не розповідати, що так допомагали і треба сідати за стіл перемовин. Треба їздити і переконувати в тому, що пришвидшення перемоги України у виборчих, електоральних інтересах тих політиків, що допомагали нам", - підсумувала екснардепка.

Європарламент
Захід
США
допомога Україні
переговори з РФ
зброя для України
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