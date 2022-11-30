Про це повідомляє The Guardian.

Препарат є терапією антитілами, яка видаляє згустки білка під назвою бета-амілоїд, що накопичуються в мозку. Відомо, що у пацієнтів зі спадковими формами хвороби ці згустки, ймовірно, "прокладають шлях до каскаду змін, які неухильно руйнують клітини мозку".

Розробниками Lecanemab є компанія “Biogen” в США та “Eisai” в Японії. У вересні оголосили найкращі результати клінічних випробувань за участю майже 1800 пацієнтів, але дослідники чекали повних даних, які було опубліковано 29 листопада. Видання зазначає, що випробування препарату дає надії на те, що мільйони людей в усьому світі можна вилікувати від хвороби Альцгеймера.

Дослідження показали, що препарат знижує загальне зниження розумових навичок пацієнтів на 27% протягом 18 місяців.

"Хоча клінічні переваги здаються дещо обмеженими, можна очікувати, що з часом вони стануть більш очевидними", - прокоментував результати дослідження директор Інституту дослідження деменції Великобританії в Університетському коледжі Лондона Барт Де Стропер

Річна вартість ліків для одного пацієнта становитиме від 10 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Водночас, за даними CNN, препарат має низку серйозних побічних ефектів, серед них – набряк мозку та крововилив у мозок. Близько 6,9% учасників групи, якій давали ліки, а не плацебо, припинили через них участь у дослідженнях.

Зірка фільмів Marvel Кріс Гемсворт вирішив призупинити акторську кар'єру, бо в нього під час обстеження виявили дві копії гена APOE4, які пов’язують із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

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