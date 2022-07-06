Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

"Абсурдно виглядає ситуація, коли дві консерваторії у світі – у Москві та Києві, мають ім’я Чайковського, а фрагмент його першої симфонії є офіційно затвердженим гімном, який звучить під час виступу російської олімпійської команди під нейтральним прапором, фактично будучи символом нинішньої Росії як держави", - зазначає МКІП.

Зважаючи на суспільний резонанс, Експертна рада вирішила одноголосно рекомендувати колективу Національної музичної академії України розглянути на зборах питання щодо відмови від імені П. І. Чайковського у назві закладу.

Читайте також: Велике перейменування: чи вдалася дерусифікація Києва

Водночас експерти МКІП наголошують, що постать Чайковського може й надалі функціонувати в суспільно-культурному просторі України, оскільки "він не був імперським шовіністом, ворогом гуманізму чи загальнолюдських цінностей як таким". Тож його ім’я має вшановуватися, де це історично виправдано в Україні, поряд із Шопеном та Міцкевичем, Равелем, Гюго, Вівальді та Данте.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb