Експертна рада міністерства культури рекомендує Національній музичній академії відмовитися від імені Чайковського
Експертна рада МКІП з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала колективу Національної музичної академії України розглянути на зборах питання вилучення імені Чайковського з назви навчального закладу
Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.
"Абсурдно виглядає ситуація, коли дві консерваторії у світі – у Москві та Києві, мають ім’я Чайковського, а фрагмент його першої симфонії є офіційно затвердженим гімном, який звучить під час виступу російської олімпійської команди під нейтральним прапором, фактично будучи символом нинішньої Росії як держави", - зазначає МКІП.
Зважаючи на суспільний резонанс, Експертна рада вирішила одноголосно рекомендувати колективу Національної музичної академії України розглянути на зборах питання щодо відмови від імені П. І. Чайковського у назві закладу.
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Водночас експерти МКІП наголошують, що постать Чайковського може й надалі функціонувати в суспільно-культурному просторі України, оскільки "він не був імперським шовіністом, ворогом гуманізму чи загальнолюдських цінностей як таким". Тож його ім’я має вшановуватися, де це історично виправдано в Україні, поряд із Шопеном та Міцкевичем, Равелем, Гюго, Вівальді та Данте.
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