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Головна Еспресо. Вибір читачів Експертне журі книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для дорослих"

Експертне журі книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для дорослих"

3 серпня, 2021 вiвторок
10:52
Еспресо. Вибір читачів Еспресо. Вибір читачів

Нагадаємо, що книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" вже п’ятий рік поспіль відзначає найкращі вітчизняні літературні новинки року

У 2 етапі (впродовж липня) високоповажне експертне журі з 12 професійних літературознавців та критиків обирало кращі книжки з Довгого списку. З 84 книг у номінації "Література для дорослих", які були подані на їхню незаангажовану оцінку, до фіналу потрапили 3 видання.

Трійка фіналістів книжкової премії "Еспресо.Вибір читачів 2021" у Номінації "Література для дорослих" за підсумками таємного голосування експертів наступна: 

"20+1, або Земля мертвих"  Павло Вольвач (видавництво "Видавництво Старого Лева")

 

"20+1 або Земля мертвих" — книжка в жанрі кросовер, в якій Павло Вольвач використовує класичні засоби мемуаристики не лише задля створення галереї знакових портретів доби, а й задля вибудови власної біографії як плетива "перехресних стежок" з усіма тими діаметрально різними людьми.

Поруч із класиками української літератури тут присусідилися люди-тіні родом із люмпен-криміналізованих запорізьких "посьолків", в одній компанії опинилися музикант із солідним тюремно-героїновим стажем, "запоребрикові" контркультурні діячі, призабуті вітчизняні політв’язні, й ця неоднорідність прозових рисунків Вольвача дозволить читачеві пробратися до кухонь абсолютних геніїв та істинної нечисті, почути мертвих — побачити живих. 

Поетична збірка "Псалом авіації"  Сергій Жадан (видавництво "Meridian Czernowitz")
 

Ці вірші написані впродовж 2020 року. Місце, де вони писалися, лежить на пагорбах. Це означало присутність широкої лінії горизонту й великої кількості повітря. А ще там було багато дерев і птахів, були балки, водойми і рівне, віддалене дихання міста за обрієм. Зміна оптики так чи інакше призводить до зміни письма. Ось про це переважно і книжка: про те, як нас формують ландшафти, як дерева додають нам вертикалі, а озера — глибини, як весняна зелень вчить нас оптимізму, а літні ріки — щедрості. Нехитре знання, що допомагає цінувати кожен почутий зранку голос. 

У художньому оформленні та на обкладинці використано фото Марисі М'яновської. 

"Радіо Ніч"  Юрій Андрухович (видавництво "Meridian Czernowitz")
 

Як і в "реальній дійсності", ще одна революція зазнала поразки. Можливо, тому, що втратила свого загадкового лідера. Йосип Ротський (не плутати ні з Йосіфом Бродським, ні з Йозефом Ротом), музичний герой барикад, змушений хоч кудись утікати, приміряючи на себе долю багатьох інших Йосипів. Його переслідують, і режимні спецслужби – це лише пів біди. Є ще недоречна любов, з якою не звладати, і банківська таємниця, з якою не впоратися. В’язничний досвід і мимовільно успішний теракт. А також розум і забуття, сміх і темрява, холод і пекло, іронія і щем. Останній сховок, звідки дозволено вести нічний етер. Чи справді останній?..

"Радіо Ніч" – найгостросюжетніший, а водночас найліричніший твір Юрія Андруховича. Простір, у якому авантюрний роман зустрічається з фентезі, а Девід Бові – з мандрівними музикантами Середньовіччя. 

Приємно відмітити, що на цьогорічний конкурс було подано багато гідних перемоги книжок, тому експертам Премії зробити свій вибір було непросто.

Книги, які відзначили експерти, але які не вийшли у фінал:

"Тюремна пісня"  Олена Герасим'юк (видавництво "Люта справа")

"Смерть лева Сесіла мала сенс"  Олена Стяжкіна (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Лексикон націоналіста та інші есеї"  Микола Рябчук (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Три лини для Марії"  Сергій Осока (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Круз та Лис. Напередодні"  Антон Санченко (Видавничий дім "Комора")

"Хто завгодно, тільки не я"  Галина Крук (видавництво "Vivat")

Поетична збірка "Орден мовчальниць"  Катерина Калитко (видавництво "Meridian Czernowitz")

"Відкинуті і воскреслі"  Степан Процюк (видавництво "Discursus")

"Твоя М."  Ірина Жураковська (видавництво "Видавництво 21")

Груба книжка короткої прози "Бо є так"  Тарас Прохасько (видавництво "Meridian Czernowitz")

"Пальці поміж піском"  Степан Процюк (видавництво "Наш Формат")

"Політики не брешуть. 10 законів взаємодії політиків і виборців"  Вадим Денисенко, Юрій Вишневський (видавництво "Наш Формат")

"(Не)помітні"  Іван Байдак (видавництво "Vivat")

"Каїн"  Володимир Єшкілєв (видавництво "Фоліо")

"Молодіста"  Людмила Таран (Видавничий дім "Букрек")

"Експрес до Ґаліції"  Богдан Коломійчук (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Спитайте Мієчку"  Євгенія Кузнєцова (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Залізна вода"  Мирослав Лаюк (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Айвенко, або Чоловіки — це..."  Людмила Таран (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Перше слідство імператриці"  Наталка Сняданко (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Ласощі для Медора"  Андрій Бондар (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Моя мандрiвка у Країну морпіхів. Із щоденника капелана"  Андрій Зелінський (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Летіла в небі чорна птаха"  Анна Біленька (видавництво "ТЕМПОРА")

"Кулінарна мандрівка в Гетьманщину"  Олексій Сокирко (видавництво "ТЕМПОРА")

"Куба-якої-не-було"  Наталія Довгопол (видавництво "ТЕМПОРА")

"8000 миль самотності"  Оксана Шаварська (видавництво "Люта справа") 

Нагадаємо, переможця 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" визначатимуть читачі з вересня по листопад у бібліотеках по всій країні.

книжки
читання
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