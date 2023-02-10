Експрезидент Vermilion Energy Ентоні Маріно очолив наглядову раду Нафтогазу
Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" було обрано Ентоні Маріно, спеціаліста з розвідки та видобування вуглеводнів
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
Зазначається, що це рішення було прийнято в межах засіданні наглядової ради компанії сьогодні, 10 лютого 2023 року.
Відомо, що Маріно має широкий управлінський досвід. Як зазначається, раніше він обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО Vermilion Energy - міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією в $4 млрд.
Додається, що зараз Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів шести компаній та організацій, є громадянином США та Канади.
Довідка
Відповідно до чинного статуту НАК "Нафтогаз України", персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу наглядової ради.
- 1 лютого стало відомо, що постачання газу в Україну профінансує уряд Норвегії, Нафтогаз закупить його на грант від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму до €188,8 млн.
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