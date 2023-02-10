Експрезидент Vermilion Energy Ентоні Маріно очолив наглядову раду Нафтогазу

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що це рішення було прийнято в межах засіданні наглядової ради компанії сьогодні, 10 лютого 2023 року.

Відомо, що Маріно має широкий управлінський досвід. Як зазначається, раніше він обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО Vermilion Energy - міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією в $4 млрд.

Додається, що зараз Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів шести компаній та організацій, є громадянином США та Канади.

Довідка

Відповідно до чинного статуту НАК "Нафтогаз України", персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу наглядової ради.