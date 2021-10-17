Експрезидента США Клінтона виписали з лікарні після екстреної госпіталізації

Про це повідомив речник експрезидента Анхель Уренья у twitter.

За його словами, Клінтон, якого було госпіталізовано із зараженням крові, виписаний з лікарні.

"Президент Клінтон був сьогодні виписаний з медичного центру UC Irvine. Температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися, і він повернеться в свій будинок в Нью-Йорку, де завершить курс антибіотиків", - написав Уренья.

75-річного Білла Клінтона госпіталізували 12 жовтня через погіршення самопочуття.

Клінтон обіймав посаду президента США з 1993 по 2001 рік.



