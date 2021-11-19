Екстренер "Динамо" Хацкевич розповів, чому шкодує про переїзд у Росію. Відео

Про це білоруський тренер розповів YouTube-каналу "Пряма червона".



За словами Хацкевича, його робота у "Роторі" - це не дуже правильний крок.



​"Тепер я розумію, що цей крок, на мій погляд, не дуже правильний, але тренери... Ми наймані працівники. Те з чим я зіткнувся, саме з людьми, які біля команди. Я не говорю за інші команди. Але ті люди, які там... Я не з тими людьми сів в один човен. Там всі команди практично на держбюджеті, у них немає господаря. Є люди які формують, хочуть формувати склад, хочуть керувати тренером, але зі мною так не пройшло", - сказав Хацкевич.

48-річний Олександр Хацкевич працював у київському "Динамо" з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.



Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 роки.

З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".



У 2010-2011 роках Хацкевич працював асистентом головного тренера збірної України.

3 серпня екстренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, що не готовий очолити збірну України з футболу, бо не є українцем.

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