Екстренер "Динамо" Хацкевич розповів, чи готовий очолити збірну України

Про це повідомляє Sport24.ru.



За словами Хацкевича, національну команду повинен тренувати фахівець, який має паспорт цієї країни..



"Чи готовий я очолити збірну України? Мені здається, що національну команду все ж повинна тренувати людина, яка має паспорт цієї країни. Це момент, який потрібно обов'язково враховувати - тренер збірної повинен бути частиною країни, народитися і вирости в ній. Але це виключно моя думка. Тим більше, мені здається, що раз було вирішено не продовжувати контракт з Шевченком, то в УАФ вже є кандидати, з якими вони ведуть переговори. Збірній грати вже у вересні у відборі ЧС, так що не думаю, що все відбулося спонтанно", - сказав білорус.

47-річний Олександр Хацкевич працював у "Динамо" з червня 2017-го до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.

З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".



У 2010-2011 роках Хацкевич вже працював асистентом головного тренера збірної України.

1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.

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