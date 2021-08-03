Екстренер "Динамо" Хацкевич розповів, чи готовий очолити збірну України
Екстренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, чи готовий очолити збірну України після відходу Андрія Шевченка
Про це повідомляє Sport24.ru.
За словами Хацкевича, національну команду повинен тренувати фахівець, який має паспорт цієї країни..
"Чи готовий я очолити збірну України? Мені здається, що національну команду все ж повинна тренувати людина, яка має паспорт цієї країни. Це момент, який потрібно обов'язково враховувати - тренер збірної повинен бути частиною країни, народитися і вирости в ній. Але це виключно моя думка. Тим більше, мені здається, що раз було вирішено не продовжувати контракт з Шевченком, то в УАФ вже є кандидати, з якими вони ведуть переговори. Збірній грати вже у вересні у відборі ЧС, так що не думаю, що все відбулося спонтанно", - сказав білорус.
47-річний Олександр Хацкевич працював у "Динамо" з червня 2017-го до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.
З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".
У 2010-2011 роках Хацкевич вже працював асистентом головного тренера збірної України.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
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