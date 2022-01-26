Екстренер "Динамо" та збірної України назвав причину провалу Шевченка в Італії

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За його словами, Шевченко припустився помилки, коли погодився очолити таку слабку за складом команду.

"Не треба було Шевченку туди йти. Невже він не бачив, що в "Дженоа" немає гравців? Перш ніж йти працювати з якоюсь командою, потенційний кандидат на роль головного тренера має розіслати своїх помічників, щоб ті поїхали і подивилися її футболістів і доповіли йому про це", - сказав Сабо.

Він додав, що не виправдалися й сподівання, що після призначення Шевченка "Дженоа" отримає підсилення.

"Я думав, що, прийшовши до генуезького клубу, Андрій Шевченко домовився з керівництвом про покупку щонайменше трьох-чотирьох чи п'яти футболістів для підсилення. Але нікого для нього не купили. Як на мене, "Дженоа" вже не врятується від вильоту", - констатував Сабо.

Крім цього, він порадив Шевченку не погоджуватися на роботу зі збірною Польщі.

"Щодо нового варіанту для Шевченка, про який останніми днями всі тільки й говорять, збірної Польщі, то я не вірю. Якщо він - людина розсудлива, то зараз нікуди не піде. Йому необхідно висидіти якийсь період, добре подумавши над тим, що зробив і навіщо, чи правильно вчинив, пішовши до "Дженоа", чи неправильно. А вже потім, з новими силами та свіжим поглядом, кудись поїхати", - зазначив Сабо.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

Йожеф Сабо тренував "Динамо у 1994 - 1997, 2004 - 2005 та 2007 роках та очолював збірну України у 1994 та 1996 - 1999 роках.

23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі.

25 січня стало відомо, що Андрієві Шевченку гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb