Екстренер "Динамо" та збірної України назвав причину провалу Шевченка в Італії
Йожеф Сабо заявив, що Андрій Шевченко зазнав невдачі в італійській "Дженоа", оскільки необачно погодився очолити відверто слабку команду
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
За його словами, Шевченко припустився помилки, коли погодився очолити таку слабку за складом команду.
"Не треба було Шевченку туди йти. Невже він не бачив, що в "Дженоа" немає гравців? Перш ніж йти працювати з якоюсь командою, потенційний кандидат на роль головного тренера має розіслати своїх помічників, щоб ті поїхали і подивилися її футболістів і доповіли йому про це", - сказав Сабо.
Він додав, що не виправдалися й сподівання, що після призначення Шевченка "Дженоа" отримає підсилення.
"Я думав, що, прийшовши до генуезького клубу, Андрій Шевченко домовився з керівництвом про покупку щонайменше трьох-чотирьох чи п'яти футболістів для підсилення. Але нікого для нього не купили. Як на мене, "Дженоа" вже не врятується від вильоту", - констатував Сабо.
Крім цього, він порадив Шевченку не погоджуватися на роботу зі збірною Польщі.
"Щодо нового варіанту для Шевченка, про який останніми днями всі тільки й говорять, збірної Польщі, то я не вірю. Якщо він - людина розсудлива, то зараз нікуди не піде. Йому необхідно висидіти якийсь період, добре подумавши над тим, що зробив і навіщо, чи правильно вчинив, пішовши до "Дженоа", чи неправильно. А вже потім, з новими силами та свіжим поглядом, кудись поїхати", - зазначив Сабо.
Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.
Йожеф Сабо тренував "Динамо у 1994 - 1997, 2004 - 2005 та 2007 роках та очолював збірну України у 1994 та 1996 - 1999 роках.
- 23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі.
- 25 січня стало відомо, що Андрієві Шевченку гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.6
Купівля 28.6Продаж 28.93
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе