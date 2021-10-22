Екстренер "Динамо" вказав на проблему, яка заважає киянам у єврокубках 5 років

Про це повідомляє Meta-ratings.

За його словами, динамівцям необхідно нарешті знайти вправного форварда, оскільки Владислав Супряга поки не вийшов на належний рівень.

"Супряга потрібно "зачохлити" своє "я" та працювати над собою. Якщо він це зробить, то з нього вийде хороший нападник. Але ось уже п'ять років працювати і грати без форварда такий клуб, як "Динамо", не повинен. Йому необхідно мати страйкера, який забиває м'ячі. Завдяки якому ставиться крапка в атаці. "Динамо" зараз добре грає в перехідних фазах, але ось кінцівки немає. Гармаш - це не нападник", - сказав Хацкевич після поразки "Динамо" від "Барселони" у Лізі чемпіонів з рахунком 0:1, в якому на позиції форварда зіграв Владислав Супряга, якого пізніше замінив Денис Гармаш.

Олександр Хацкевич працював у "Динамо" з червня 2017-го до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.