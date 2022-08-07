Про це повідомляє La Repubblica.

За даними видання, здоров'я Чубайса покращало і 6 серпня його виписали з лікарні міста Ольбія на Сардинії. Водночас зазначається, що результатів токсикологічного аналізу колишнього високопосадовця наразі немає. Лікарі впевнені, що він переніс синдром Гійєна-Барре. Чубайс відправився до Франкфурта-на-Майні у Німеччині, де пройде реабілітацію.

В 1990-х роках Чубайс був одним з головних натхненників і провідників ринкових реформ у Росії. Працював у командах Анатолія Собчака, Єгора Гайдара, Бориса Єльцина. Очолював адміністрацію президента Єльцина. Потім був віцепрем'єром та міністром фінансів. За президентства Дмитра Медведєва очолив держкорпорацію "Роснано".

Після повномасштабним російського вторгнення до України виїхав з РФ зі своєю дружиною.

31 липня Анатолія Чубайса було ушпиталено до реанімаційного відділення клініки в Італії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb