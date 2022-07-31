Ексвіцепрем'єр РФ Чубайс потрапив у Європі до реанімації. Є підозра на умисне отруєння
67-річного колишнього російського віцепрем'єрміністра Анатолія Чубайса у неділю, 31 липня 2022 року, ушпиталено до реанімаційного відділення однієї з європейських клінік
Про це повідомила близька до політика московська телеведуча Ксенія Собчак.
Свою кар'єру Чубайс починав з посади радника у її тата Анатолія Собчака, коли той був міським головою Санкт-Петербургу.
"Чубайс у реанімації. Говорила щойно з Авдотьєю (дружиною Анатолія Чубайса - ред.). Стан нестабільний. Стало погано. Раптово почали відніматися руки та ноги", - зазначила Ксенія Собчак.
Також вона навела коментар особисто Чубайса:
"Я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна - Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний".
Синдром Гійєна - Барре (СГБ) - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.
"Кімнату, де знаходився Чубайс, коли відчув себе зле, обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту на предмет отруйних речовин", - додає з цього приводу російський інформаційний ТГ-канал Ateo Breaking.
Довідка
В 1990-их роках Чубайс був одним з головних натхненників і провідників ринкових реформ у Росії. Працював у командах Собчака, Гайдара, Єльцина.
Очолював адміністрацію президента Бориса Єльцина. Потім був віцепрем'єром та міністром фінансів.
За Медведєва очолив держкорпорацію "Роснано".
У зв'язку із повномасштабним російським вторгненням до України (24 лютого 2022 року) виїхав з РФ зі своєю дружиною Авдотьєю. Їх бачили у різних місцях - в Туреччині, на Кіпрі, в Дубаї та в Італії.
При цьому відкрито російську агресію Чубайс не засуджує. Близькі люди пояснюють це його острахом перед нібито неминучим в такому разі замахом, оскільки правитель Росії Володимир Путін і його оточення сприймуть це як "зраду".
В Україні, до речі, Чубайс в дитинстві навчався у школах. У 1-ий клас він пішов до школи № 38 в Одесі (1962). Потім навчався у школі № 6, що у Львові.
Після Львову переїхав з батьками до Санкт-Петербургу (тодішня назва - Ленінград).
Його батько, Борис Матвійович Чубайс, був відставником полковником, учасником Другої світової війни. Викладав марксизм-ленінізм.
Ще один син Бориса Чубайса, Ігор Чубайс, є вченим-філософом та налаштованим проти режиму Путіна опозиціонером.
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