Ексвіцепрем'єр РФ Чубайс потрапив у Європі до реанімації. Є підозра на умисне отруєння

Про це повідомила близька до політика московська телеведуча Ксенія Собчак.

Свою кар'єру Чубайс починав з посади радника у її тата Анатолія Собчака, коли той був міським головою Санкт-Петербургу.

"Чубайс у реанімації. Говорила щойно з Авдотьєю (дружиною Анатолія Чубайса - ред.). Стан нестабільний. Стало погано. Раптово почали відніматися руки та ноги", - зазначила Ксенія Собчак.

Також вона навела коментар особисто Чубайса:

"Я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна - Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний".

Синдром Гійєна - Барре (СГБ) - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.

"Кімнату, де знаходився Чубайс, коли відчув себе зле, обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту на предмет отруйних речовин", - додає з цього приводу російський інформаційний ТГ-канал Ateo Breaking.

Довідка

В 1990-их роках Чубайс був одним з головних натхненників і провідників ринкових реформ у Росії. Працював у командах Собчака, Гайдара, Єльцина.

Очолював адміністрацію президента Бориса Єльцина. Потім був віцепрем'єром та міністром фінансів.

За Медведєва очолив держкорпорацію "Роснано".

У зв'язку із повномасштабним російським вторгненням до України (24 лютого 2022 року) виїхав з РФ зі своєю дружиною Авдотьєю. Їх бачили у різних місцях - в Туреччині, на Кіпрі, в Дубаї та в Італії.

При цьому відкрито російську агресію Чубайс не засуджує. Близькі люди пояснюють це його острахом перед нібито неминучим в такому разі замахом, оскільки правитель Росії Володимир Путін і його оточення сприймуть це як "зраду".

В Україні, до речі, Чубайс в дитинстві навчався у школах. У 1-ий клас він пішов до школи № 38 в Одесі (1962). Потім навчався у школі № 6, що у Львові.

Після Львову переїхав з батьками до Санкт-Петербургу (тодішня назва - Ленінград).

Його батько, Борис Матвійович Чубайс, був відставником полковником, учасником Другої світової війни. Викладав марксизм-ленінізм.

Ще один син Бориса Чубайса, Ігор Чубайс, є вченим-філософом та налаштованим проти режиму Путіна опозиціонером.

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