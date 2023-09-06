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Ексв'язні-"вагнерівці" розповіли про масові вбивства мирних жителів України, зокрема дітей

6 вересня, 2023 середа
19:35
Війна з Росією вагнерівці, вагнер

Ексв'язні-"вагнерівці" розповіли про умови та вимоги для роботи в ПВК: до обов'язків найманців входило вбивати мирних жителей України, зокрема дітей

Про це вони розповіли проєкту Gulagu.Net, передає "Сибирь.Реалии".

Ексв'язень Максим Зеленов розповів, що у листопаді 2022 року до Іркутської в'язниці для правоохоронців прибув особисто Євген Пригожин. З двох колоній до ПВК Вагнера забрали 500 ув'язнених. 

За словами Зеленова, в таборі на околицях Луганська ув'язнених для тренування змушували тягати каміння з гори, що знаходиться поруч. У випадку відмови найманців убивали.

 "Один пацан відмовився, і все, його вбили. Прямо при нас його палицями забили. Він ще був живий, але його прив'язали з дерева, і всім сказали якщо до нього підійдете - вам п**да. Розстрілювали при мені людей, прямо в потилицю, з автомата", - розповів він.

Самого Зеленова призначили командиром групи "Амбрелла" з 11 осіб, куди увійшли ув'язнені з ВІЛ та гепатитом С, сам вагнерівець страждає на цукровий діабет.

Зеленов розповів, що в одному населеному пункті вагнерівці вбили декілька десятків цивільних жителів.

"Є**ш їх всіх. Незалежно від статі. І бабусі були, і дідусі. До п'ятиповерхівки цієї дійшли, ми чоловік 40 убили, напевно. Це було мирне населення. Ззаду стояли люди в балаклавах, якщо назад підеш, тебе теж уб'ють. Це називалося, як сам Пригожин говорив, "Одну гранату у двері, іншу у вікно, якщо хтось вижив - добивати", - каже він.

Видання зазначає, що це міг бути населений пункт під Соледаром.

Другий ексв'язень, Олексій Чернявський, розповів, що під час навчань командири ПВК Вагнера шукали тих, хто "готовий вбивати жінок та дітей".

"Під час однієї із зачисток ми бачили це. Бачив, як у квартиру закинули гранату, і там був дитячий плач. Діти там плакали. Ми зайшли, там жінка була і дитина, треба було добивати. Я особисто не зміг, вийшов звідти. Наказ виконали інші люди з моєї групи, вони вбили тих, хто там плакав. Вони плакали від поранення, просили допомоги, але ті, навпаки, їх добили. Жінці 35 років, дівчинці 7 років", - заявив Чернявський.

Ексвагнерівці стверджують, що 1 січня 2023 року вони втекли з бази ПВК, наразі вони, ймовірно, знаходяться на території Луганської області.

  • У Кремлі вважають, що і після ліквідації засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.
Вагнергейт
Євген Пригожин
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