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Кремль наказав спецслужбам готуватися до загрози нового військового заколоту, - ЗМІ

29 серпня, 2023 вiвторок
09:07
Світ ПВК Вагнера

У Кремлі вважають, що і після ліквідації засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на джерела. 

За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати й не допустити "виступів", подібних до того, що ПВК Вагнера організувала наприкінці червня.

Танки, що підійшли на відстань менш як 200 км до Москви, справили "незабутнє враження" на Путіна. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму, сказали чотири джерела.

Спадщина Пригожина - це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому Сході, підкріплені медіаімперією з телеграм-каналів та політтехнологів. За прогнозами джерел, в нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнера.

"Багато членів ПВК Вагнера вважають, що за (загибеллю Пригожина) може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики", - каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Додається, що за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати "конституційний" лад.

"Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК Вагнера, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому", - зазначає Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Заколот Пригожина та авіакатастрофа 

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту.

Пізніше, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
російська армія
Війна з Росією
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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