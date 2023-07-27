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Пригожин вперше з'явився на публіці після заколоту та приїхав на форум за участю Путіна

27 липня, 2023 четвер
15:17
Світ

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту. На тому ж форумі був присутній президент РФ Володимир Путін

Про це пише CNN.

Фото з форуму опублікував провагнерівський телеграм канал "Оркестр Вагнера". Пізніше канал також оприлюднив фото Пригожина та директора видання "Afrique media".

Зазначається, що на форумі він зустрічався з африканськими дипломатами, проте CNN не вдалося встановити, який саме посадовець зображений на фото. 

Зазначається, що після заколоту Пригожина бачили на публіці лише 19 липня, коли він нібито з’явився на відео з Білорусі, де вітав вагнерівців на базі в Осиповичах. Пізніше директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що очільник ПВК був у Мінську.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Африка
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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