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ISW: Путін, ймовірно, наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина

24 серпня, 2023 четвер
06:35
Війна з Росією путін пригожин

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Наказ Путіна російському міноборони збити літак Пригожина, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження, яке завдало Путіну та російському міноборони збройне повстання ПВК Вагнера 24 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у той час, коли робився літак Пригожина, Путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви. Присутність Путіна на телевізійному концерті, за словами аналітиків, повторила спогад радянського державного телебачення, яке показувало "Лебедине озеро" в серпні 1991 року, коли Радянський Союз розпався.

Рішення використати російську ППО, як метод вбивства Пригожина, дозволило російському міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення, додають у повідомленні.

За словами ISW, Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити повстання ПВК Вагнера, й покладався на те, що Лукашенко зупинив марш Пригожина.

"Путіну потрібно було показово помститися Пригожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не бачили справедливості щодо подій 24 червня", - додали аналітики.

Росія
Володимир Путін
Вагнергейт
Євген Пригожин
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