Ексзаступник Єрмака Тимошенко стверджує, що виграв суд проти НАЗК: деталі
Колишній заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко стверджує, що Печерський райсуд Києва спростував усі звинувачення НАЗК проти нього
Про це він написав у Facebook.
Тимошенко заявив, що 8 місяців тому пішов з ОП, нібито задля того, аби не наражати президента на інформаційні атаки. Ексчиновник стверджує, що весь цей час він із дружиною та сином перебував у Києві та допомагав військовим.
"Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку. Днями в суді було спростовано всі наявні претензії НАЗК щодо мене", - написав він.
"Час виходити з тиші", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, НАЗК підозрювало Тимошенка в тому, що він, обіймаючи посаду заступника керівника ОП, скерував лист до ДПСУ з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину. Дії Тимошенка кваліфікували за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
Крім того, НАЗК заявило, що Тимошенко протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, двічі з яких – разом з дружиною і сином. Ексчиновник підтвердив факт проживання, але документи про сплату за номер надати не зміг.
"Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів. Влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan. Виявлено обставини, які свідчать про штучне створення розрахункових документів з метою приховати факт безплатного користування транспортним засобом. Загальна сума отриманих Тимошенком безоплатних послуг із прокату авто склала 122 тис. грн", - писала пресслужба НАЗК.
- Тимошенко написав заяву про звільнення у січні 2023 року.
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