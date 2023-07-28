Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що Тимошенко не з’явився до НАЗК для отримання протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність. Посадовцю було направлено офіційне запрошення на 28 липня, але, попри обіцянку прибути до Агентства, Тимошенко не з’явився. Повідомляється, що протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою.

"Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив визначені Законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище", - йдеться у повідомлені.

За даними НАЗК, обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак агенція встановила, що справжньою метою виїзду за кордон був приватний інтерес - оформлення віз Тимошенку та його сину.

Крім того, Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, двічі з яких - разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. він грн не зміг.

"Влітку 2022 року Тимошенко отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн. Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів", - додали в агенції

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Кирила Тимошенка.

Пізніше Тимошенко відреагував на звинувачення, пише Українська правда.

"Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року", - зазначив він.

Він також зауважив, що після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчило усі перевірки і вирішило не брати до уваги всі його відповіді та документи.

"Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту", - додав він.