Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Колишній заступник міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-полковник Михайло Мізінцев підтвердив, що зараз виконує обов’язки заступника командувача Групою Вагнера.

Пов’язаний з Кремлем мілблогер 29 травня опублікував інтерв’ю, в якому Мізінцев підтвердив попередні заяви про те, що він обійняв цю посаду. Він заявив, що він підтримував добрі стосунки з ПВК протягом останніх 10 років, додатково підтверджуючи повідомлення про те, що Пригожин використовував тісні зв’язки з Мізінцевим, щоб забезпечити ресурси для компанії, поки той був у МО Росії.

Мізінцев стверджував, що перебуває в Бахмуті і спостерігає за поточною операцією з надання допомоги на місці, і стверджував, що ПВК проводить організований відхід.

Він високо оцінив командування ПВК Вагнера та виступив за те, щоб його структура та управління стали моделлю для тотальної війни, яку Росія має вести.

Мізінцев відмовився коментувати суперечки між міністерством оборони Росії (МО) та ПВК Вагнера, але підкреслив, що російські військові мають проблеми з боєприпасами та проводять широкомасштабну мобілізацію російського народу для перемоги в Україні.

Раніше ISW оцінювало, що Пригожин, ймовірно, призначив Мізінцева заступником командувача ПВК Вагнера, намагаючись зберегти доступ компанії до поставок, і відтоді Пригожин просував Мізінцева як бажану заміну міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Оприлюднене підтвердження Мізінцевим своєї позиції та схвалення ПВК, ймовірно, є частиною ширших зусиль Пригожина відстоювати більший вплив після захоплення Бахмута.