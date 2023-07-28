Про це інформує Еlectrek.co.

У лондонському комплексі ExCeL, де цими вихідними відбувся фінал сезону Формули Е, встановлено рекорд. Це єдина траса, яка проходить всередині та надворі, завдяки екологічно чистій роботі Формули Е без викидів.

Рекордний пробіг розпочався з короткого прискорення, а потім швидкого повороту зі швидкістю приблизно 40 км/год.

За менше ніж 400 метрів, модифікований автомобіль Gen 3 досяг швидкості 218,7 км/год з початкової швидкості 40 км/год. Рекордну їзду виконав пілот Джейк Х’юз. Формула Е назвала цей проєкт GENBETA.

Фото: Твіттер/Craig Scarborough

Gen 3 має два електромотори, один на передній осі, а інший на задній. Передній мотор використовується лише для відновлення енергії при гальмуванні. Це зроблено для збереження перегонової традиції - перегони з відкритими колесами завжди мали задній привід, тому автомобіль Формули E слідує цьому правилу. Передній мотор був активований, щоб додати більше потужності, до 400 кВт замість 350 кВт.

Фото: Твіттер/Craig Scarborough

Попереднім рекордсменом був електромобіль Porsche Taycan. Його розмістили у виставковому залі Нового Орлеана у 2021 році.

Гоніння проходить на ExCeL, єдиної критої та відкритої трасі, вже третій рік поспіль і завжди була непередбачуваною, особливо у 2021 році, коли автомобілі їхали по мокрому та сухому асфальту кожне коло, стикаючись з викликами, розповідають у відомстві.