Електромобіль Gen 3 встановив світовий рекорд швидкості в приміщенні, перевершивши Porsche
Формула E встановила новий рекорд швидкості в приміщенні 218.71 км/год, побивши попередній рекорд, встановлений Porsche Taycan у 2021 році
Про це інформує Еlectrek.co.
У лондонському комплексі ExCeL, де цими вихідними відбувся фінал сезону Формули Е, встановлено рекорд. Це єдина траса, яка проходить всередині та надворі, завдяки екологічно чистій роботі Формули Е без викидів.
Рекордний пробіг розпочався з короткого прискорення, а потім швидкого повороту зі швидкістю приблизно 40 км/год.
За менше ніж 400 метрів, модифікований автомобіль Gen 3 досяг швидкості 218,7 км/год з початкової швидкості 40 км/год. Рекордну їзду виконав пілот Джейк Х’юз. Формула Е назвала цей проєкт GENBETA.
Фото: Твіттер/Craig Scarborough
Gen 3 має два електромотори, один на передній осі, а інший на задній. Передній мотор використовується лише для відновлення енергії при гальмуванні. Це зроблено для збереження перегонової традиції - перегони з відкритими колесами завжди мали задній привід, тому автомобіль Формули E слідує цьому правилу. Передній мотор був активований, щоб додати більше потужності, до 400 кВт замість 350 кВт.
Фото: Твіттер/Craig Scarborough
Попереднім рекордсменом був електромобіль Porsche Taycan. Його розмістили у виставковому залі Нового Орлеана у 2021 році.
Гоніння проходить на ExCeL, єдиної критої та відкритої трасі, вже третій рік поспіль і завжди була непередбачуваною, особливо у 2021 році, коли автомобілі їхали по мокрому та сухому асфальту кожне коло, стикаючись з викликами, розповідають у відомстві.
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