Формула-1 відмовилась проводити Гран-прі в Росії

Про це повідомляє The Race.



"Формула-1" підтверджує, що угода з промоутером Гран-прі Росії розірвана. Таким чином, Росія не прийматиме перегонів у майбутньому", – йдеться у заяві.



Контракт Формули-1 на проведення Гран-прі Росії був розрахований до 2025 року. З 2023 року планували проводити перегони на трасі Ігора Драйв під Санкт-Петербургом.



З 2014 року російський етап проходив на "Сочі Автодромі".

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