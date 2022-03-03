Формула-1 відмовилась проводити Гран-прі в Росії
Формула-1 оголосила про відмову від проведення етапу Гран-прі у Росії
Про це повідомляє The Race.
"Формула-1" підтверджує, що угода з промоутером Гран-прі Росії розірвана. Таким чином, Росія не прийматиме перегонів у майбутньому", – йдеться у заяві.
Контракт Формули-1 на проведення Гран-прі Росії був розрахований до 2025 року. З 2023 року планували проводити перегони на трасі Ігора Драйв під Санкт-Петербургом.
З 2014 року російський етап проходив на "Сочі Автодромі".
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