Електронні повістки введено за наказом Путіна: його обурила масова еміграція росіян, - ЗМІ
Резонансний закон про електронні повістки став відповіддю на масову еміграцію росіян, яка обурила президента Володимира Путіна
Про це The Moscow Times повідомив високопоставлений співробітник уряду.
За його словами, Путіна "особисто зачепила" втеча громадян у масштабах, яких країна не бачила з розвалу СРСР.
За оцінкою демографа Олексія Ракші, Росію залишили 500-800 тисяч людей, а аналітики Альфа-банку оцінювали хвилю міграції в 1 мільйон громадян.
"Ця втеча одночасно особисто зачепила і обурила начальника (так серед російських чиновників за радянською традицією заведено називати між собою Путіна — ред.). Було дано доручення припинити подібне у майбутньому та почати виховувати в людях патріотизм", — каже чиновник.
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