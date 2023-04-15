Про це The Moscow Times повідомив високопоставлений співробітник уряду.

За його словами, Путіна "особисто зачепила" втеча громадян у масштабах, яких країна не бачила з розвалу СРСР.

За оцінкою демографа Олексія Ракші, Росію залишили 500-800 тисяч людей, а аналітики Альфа-банку оцінювали хвилю міграції в 1 мільйон громадян.

"Ця втеча одночасно особисто зачепила і обурила начальника (так серед російських чиновників за радянською традицією заведено називати між собою Путіна — ред.). Було дано доручення припинити подібне у майбутньому та почати виховувати в людях патріотизм", — каже чиновник.