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OPINION

Еміграція українців. А якщо це шанс створити наше лобі у світі?

Володимир Гевко
17 грудня, 2023 неділя
16:02
Погляд Володимир Гевко

Не бачу нічого поганого в еміграції для людей, котрі спроможні й готові на таку зміну у своєму житті

Україна пережила вже декілька хвиль масової еміграції, коли люди поодинці чи цілими сім'ями вирішували, що жити в Україні більше не хочуть і їхали шукати кращого життя в заможніші та соціально розвинутіші країни. Чи вважав їх хтось зрадниками й шеймив за це? Та ні. То чого всі ці самі причини + ще додатково падають бомби на голову раптом стали ознакою страшенної зради? Яка логіка?

Зараз чудово видно, що Україна без західних економік і західних політик неспроможна справитись із навантаженням повномасштабної війни. То якщо ми такі залежні від США і Європи й наш орієнтир на партнерство десятиріччями із ними — то що поганого мати там своїх людей, котрі формуватимуть лобі?

Навіть відверто слабенька і неорганізована українська діаспора у Канаді та США і заробітчани з Європи під час війни продемонстрували реальну підтримку, яку можна побачити та поміряти. І невідомо, чи були б ці люди такими ж ефективними, якби жили тут.

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Якби всі євреї жили в Ізраїлі — то Ізраїлю б вже давно не існувало. Натомість чи не половина живе у США, прекрасно інтегрувались там у громадянське і політичне життя і завдяки їм — США найближчий друг Ізраїлю.

Україні дуже не завадить найближчі 50 років діаспора, котра вкорениться в європейських країнах і перейде з рівня офіціантів і менеджерів на рівень депутатів і мерів містечок.

І це вже від них залежить — асимілюються вони із місцевим населенням чи захочуть організовуватись у громади та лобіювати інтереси своєї малої Батьківщини. Я чомусь думаю, що захочуть. Занадто висока емпатія. Українці дуже совісні й ліричні. Цим ними маніпулюють, але це їх і об'єднує у важкі часи.

Зрештою, українці за кордоном – певний депозит і золото-валютний запас українства. Ідентичності, мови та культури, до якої Росія не добереться. І навіть якщо у нас раптом виникнуть проблеми з територіями – українці точно нікуди не подінуться. А зберігатимуть і просуватимуть можливості все налагодити й повернути назад.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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