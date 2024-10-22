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Гарантують світло для 300 тис. споживачів: Україна почала отримувати великі трансформатори від Світового банку

Юлія Юліна
22 жовтня, 2024 вiвторок
15:53
Енергетика на фото потужний трансформатор

Україна отримала від Світового банку перший великий трансформатор для однієї з підстанцій 750 кВ. Найближчими місяцями мають надійти ще близько 20 пристроїв

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Обладнання Україна отримала в межах проєкту REPOWER від Світового банку. Воно допоможе посилити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

"Надходження цього обладнання на старті опалювального сезону має надважливе значення, оскільки новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Встановлення нового потужного трансформатора зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 тис. споживачів", - розповіли в Укренерго.

Найближчими місяцями мають надійти ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних коштом Світового банку.

У компанії пояснили, що обладнання постачають завдяки гранту на суму 247 млн доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Його фінансують 17 донорів, зокрема, Канада, Швеція та Швейцарія, які особливо опікуються українською енергетикою.

"Раніше у межах проєкту REPOWER Укренерго отримало спеціальні транспортні засоби, що теж допоможуть українським енергетикам у ремонті та відновленні пошкоджених мереж", - нагадали в компанії.

  • У вересні в Києві на Контрактовій площі виставили трансформатор, який пережив декілька влучань уламками, й зрештою був зруйнований російськими окупантами вщент. Інсталяцію назвали "Битва за світло".
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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