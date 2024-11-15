Країни G7+ відзначили прогрес України у впровадженні реформ у сфері енергетики

Про це йдеться у спільній заяві членів Координаційної групи з енергетики G7+ та уряду України, проголошеній на заході, який відбувся в межах Конференції ООН зі зміни клімату COP29 у Баку, передає пресслужба Міненерго.

"Вітаємо прогрес України в ключових реформах енергетичного сектору та сталого відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури України, що сприятиме безпечному та сталому майбутньому чистої енергії у світі", - йдеться у документі.



Зокрема, країни G7+ відзначили прогрес України у переході на чисту енергію:

ухвалення Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року та затвердження Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року як компонента НПЕК;

удосконалення ринкових схем підтримки розвитку ВДЕ, включно з гарантіями походження електроенергії з ВДЕ, встановлення моделі Нетбілінгу для самоспоживачів;

запуск законодавчої процедури транспозиції Інтеграційного пакета у сфері електроенергії (EIP) у національне первинне законодавство;

затвердження Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року та Оперативного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки.

У заяві міститься заклик до країн збільшити підтримку для термінового відновлення енергетичної інфраструктури України й посилити спроможності транскордонних перетоків електроенергії з сусідніми державами-членами ЄС.