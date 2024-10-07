Вступ України до ЄС: Єврокомісія розпочала прескринінг законодавства у сфері енергетики

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Під час прескринінгу українська сторона представила проєкти законодавчих актів щодо ВДЕ, Інтеграційного пакета у сфері електроенергії, посилення незалежності НКРЕКП, а також у сфері енергоефективності.

Україна наголосила на важливості офіційного скринінгу, який визначить шлях подальшого переговорного процесу. Водночас метою прескринінгу є пріорітетизація сфер, де сторони можуть досягти прогресу ще до початку двосторонньої частини переговорів, а також спільна оцінка проєктів законодавчих актів, які наразі розробляє Міненерго, на відповідність європейському законодавству.

Представники Єврокомісії своєю чергою наголосили, що серед пріоритетів у контексті як енергетичної політики ЄС, так і розширення загалом будуть такі напрями, як доступність енергії, що досягається шляхом створення сильного внутрішнього енергетичного ринку; сталість енергетичної сфери в рамках реалізації Європейського зеленого курсу та досягнення кліматичної нейтральності; а також безпека постачання, що включає готовність до ризиків, зимових періодів та ядерну безпеку.

За підсумками зустрічі сторони погодили алгоритм подальших консультацій з аналізу українського законодавства.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.