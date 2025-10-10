Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Енергетика На місці ТЕС можуть з’явитись міні-АЕС: у ВРУ презентували законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні

На місці ТЕС можуть з’явитись міні-АЕС: у ВРУ презентували законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні

Зіновія Воронович
10 жовтня, 2025 п'ятниця
17:32
Енергетика Малий модульний реактор

В Україні готують законодавчу базу, яка у перспективі дозволить будувати малі модульні реактори. Зокрема розглядають можливість встановлення таких реакторів на території теплових станцій, а також на підприємствах, які споживають велику кількість електрики

Зміст

Про це йшлося під час презентації законопроєкту щодо малих модульних реакторів у Комітеті Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У законопроєкті, зокрема, спростити можливість перепрофілювання існуючих майданчиків ТЕС/ТЕЦ у майданчики АЕС з малими модульними реакторами, дозволити приватні інвестиції у ММР і навіть пропонують дозволити право приватної власності на паливо для цих реакторів, хоча наразі законодавство передбачає виключно державну власність на ядерне паливо.

Як пояснив голова підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатолій Костюх, малі модульні реактори – це ядерні реактори 300-470 МВт, які повністю виготовляються на заводі і монтуються безпосередньо на майданчику. Такі реактори мають високу маневровність – тобто можуть працювати на повну потужність, але за потреби швидко перейдуть на половину чи навіть 20% потужності. За словами нардепа, якщо місто у майбутньому придбає такий ММР, але з часом йому не вистачить потужності, то зможе докупити ще один модуль і доєднати, як конструктор Lego.

ММР

Презентація законопроєкту щодо ММР, фото: kompek.rada.gov.ua

 

"Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження ММР в Україні. У міністерств є робоча група з цього питання, до якої залучені не тільки представники міністерства, а й інших стейкхолдерів. Наразі у нас уже працює два проєкти з цього приводу, які йдуть у співпраці з нашими американськими колегами та Енергоатомом. Ці проєкти фінансуються за рахунок коштів американського бюджету", – каже перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. 

За його словами, наразі розглядають встановлення ММР у двох площинах:    можливість впровадження ММР на підприємствах ТЕС, які працюють зараз на вугіллі у рамках декарбонізації, а також можливість впровадження ММР на великих підприємствах, які споживають багато електричної енергії. 

Також зауважили, що Україна потребуватиме все більше електроенергії через цифровізацію економіки та розвиток штучного інтелекту, адже це вимагає енергоємних дата-центрів.

Ідея є – технології немає

Утім, коли у комітеті говорять про "швидке" встановлення модуля і перспективи малої атомної енергетики, лукавлять. Насправді поки що немає відпрацьованої технології виробництва ММР – лише наукові розробки. Тож поки не можна говорити, скільки часу займе виготовлення і монтаж малого модульного реактора, а головне – якою буде ціна проєкту.    

"За цієї технологією майбутнє. Вона  не дуже швидка. Я думаю, пройде ще кілька років, поки з’являться технології, які можна буде використовувати. Поки що таких технологій нема, – вони усі в розробці, на початку свого шляху до будівництва і дослідно-промислової експлуатації",  – каже генеральна директорка Атомпроектінжинірінг НАЕК "Енергоатом"  Тетяна Амосова.

Водночас Тетяна Амосова вважає, що все ж у перспективі обирати місця, де можна розміщувати ММР треба, виходячи з точки зору ядерної безпеки.

"Спрощувати вибір майданчика для розміщення ММР можна, але не за рахунок ядерної безпеки. При виборі майданчика всі параметри мають бути обраховані і представлені для громадських слухань, аби люди, які живуть у цьому регіоні, були впевнені, що ядерна установка не нашкодить їх здоров’ю. Тому цей майданчик має бути з нормативними даними і по сейсміці, і по водних ресурсах, і по бурях… " – каже вона. 

За словами Тетяни Амосової, ще одна чутлива тема – контроль за обігом ядерних матеріалів і вона спрощено не може вирішуватись.  

Також під час презентації звучали питання від фахівців і щодо санітарної зони, яка має бути довкола малої атомної станції і щодо фізичного захисту реакторів – адже якщо технологія може бути перспективною до використання у Великій Британії чи США, це не означає, що її можна бути застосовувати в країні, де триває війна. 

  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
17:48
Ексклюзив
дрон
Гадаю, країни Балтії були не проти б, щоб їх атакували російські дрони, втім, є умови,- історик Чех
17:28
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
16:27
Ексклюзив
Володимир Путін і російський дрон
Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
16:25
Від початку доби на фронті відбулось 102 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:25
Зеленський, Путін, Трамп
Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
16:14
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Вимушені аварійні відключення застосовуються в Києві та семи областях, — Укренерго
16:09
Білий Дім
"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру
16:02
OPINION
Терор Росії: гарантованого захисту не буває
15:57
Молдова ЕС
Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь
15:41
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:33
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
14:00
OPINION
Утримати темп, momentum
13:47
Ексклюзив
США космос наука технології
Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних
13:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
13:30
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.1
13:13
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
12:59
Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України
12:45
Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме
12:27
Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу
12:23
евакуаційний центр в Каунасі
Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії
12:04
Нобелівська премія
Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо
12:01
OPINION
Масована атака Росії: це, можливо, остання така перевірка українського тилу на витривалість
11:53
Партнерський матеріал
мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми
Емпатія як професійна якість: мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми і підтримує ЗСУ
11:47
Ексклюзив
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Ворог намагається знеструмити лівобережну частину України, - експерт з енергетики Ігнатьєв
11:33
Партнерський матеріал
Євроінтеграція попри війну: скринінг законодавства завершено, які подальші кроки?
11:14
Олександр Сирський
Сирський: ППО демонструє ефективність на рівні 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики
11:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
10:46
ППО
Сили ППО вночі знешкодили 420 з 497 цілей, якими РФ била по Україні
10:41
Ексклюзив
Гетьман: щоб убезпечити міста, потрібно знищувати виробничі потужності РФ
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:02
OPINION
Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:54
Володимир Зеленський
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
09:21
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО
09:02
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
Більше новин
