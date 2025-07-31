Не вистачає до 1,5 млрд євро: чи встигне Україна накопичити достатньо газу у сховищах до опалювального сезону

На початку цього тижня Нафтогаз повідомив про те, що вперше Україна імпортуватиме азербайджанський газ трансбалканським коридором. На сайті SOCAR Energy Ukraine назвали цю подію "новою сторінкою в енергетичній незалежності України". Та чи справді постачання газу з Азербайджану можуть розв’язати проблеми України у забезпеченні газом.

Скільки газу потрібно мати у сховищах до початку опалювального сезону

Після початку повномасштабного вторгнення Україна використовує приблизно 20 млрд кубометрів газу на рік. Торік вдалось наростити власний видобуток до 19,1 млрд кубометрів, тож імпортували менше мільярда кубів.

Однак, опалювальний сезон 2024/2025 виявився найскладнішим в історії України. На початок опалювального сезону у підземних сховищах було приблизно 13 млрд кубометрів. Цього було начебто достатньо, однак у лютому 2025 року Росія атакувала об’єкти видобутку газу, через що видобуток різко впав і довелось збільшувати відбір газу зі сховищ. У Нафтогазі визнали - ситуація була критичною, а відключень вдалось уникнути завдяки терміновому імпорту.

"Масовані ракетні удари Росії по об’єктах газовидобутку призвели до раптової втрати майже половини обсягів державного видобутку. Усі ці обставини разом утворили критичну конфігурацію — енергетичний доміно-ефект, який, міг в будь-який момент перерости у системний газовий блекаут. Але цього не сталося. Завдяки швидким управлінським рішенням, оперативній координації між підприємствами та високій мобілізації всієї Групи та за підтримки Уряду вдалося стабілізувати ситуацію, відновити інфраструктуру, забезпечити терміновий імпорт газу та гарантувати безперебійне постачання ресурсу для всіх категорій споживачів — без жодного відключення", - повідомляли у Групі Нафтогаз.

За даними консалтингової компанії ExPro, станом на 16 квітня 2025 року запаси в сховищах становили понад 5,4 млрд куб. м (разом з буферним газом). Активного газу було майже 670 млн куб. м. Це — найнижчий показник на кінець сезону за останні 11 років.

"Цьогорічні запаси газу на початок сезону закачування є найнижчими в історії, оновивши попередній мінімум, який було зафіксовано у 2001 році – 5,8 млрд куб м", – повідомляли в ExPro. А уже з 17 квітня газ почали закачувати у сховища.

“Держава поставила ціль закачати 13 млрд кубометрів – це такий самий обсяг, як був торік. Але минула зима була теплою зима. Тобто ми знову орієнтуємось на теплу зиму? Бо для звичайної нам треба до 16 млрд кубометрів, як було у 2023-24 роках", – каже експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

Скільки газу планують імпортувати у цьому році

20 червня Герман Галущенко, який на той момент був міністром енергетики, заявив, що мінімальний обсяг імпортного газу, який планується закачати цього року, становить не менше ніж 4,6 мільярда кубометрів. З них 2,9 мільярда кубометрів уже законтрактовано й фінансово підтверджено.

"Зараз закачування газу в сховища йде непогано – в середньому 56 млн кубометрів щодоби. Але вже кінець липня, тож до початку опалювального сезону, який зазвичай стартує 20 жовтня, лишилось не так багато часу. Нам потрібно мати на той момент 13,5 млрд. Ми не зовсім вкладаємось у графіки – виходимо на 12 – 12,5 млрд кубометрів", – каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його слова, якщо Україна не встигне закачати потрібний обсяг газу до початку опалювального сезону, катастрофи не станеться. Газ можна буде докупити й взимку. Але це вже коштуватиме дорожче. Саме влітку, коли споживання газу мінімальне, ціни на нього найнижчі.

Ще одна проблема, яка може виникнути, – якщо РФ далі атакуватиме видобувну інфраструктуру (як, наприклад, 22 липня), то вітчизняний видобуток може бути меншим, ніж прогнозували. А це означає, що доведеться збільшувати імпорт, а це не так легко зробити.

Звідки Україна імпортувала газ у першому півріччі, фото: ExPro

За даними ExPro, Україна у першому півріччі цього року уже імпортувала 2,1 млрд кубометрів газу. Однак у цей обсяг входить також газ, який імпортували для завершення опалювального сезону 2024/2025.

Чи знайдеться "зайвий" газ для України на європейському ринку

Повідомляючи про угоду з "Сокар", голова Нафтогазу Сергій Корецький чесно визнав – йдеться про незначні обсяги. Проблема у тому, що більшість великих споживачів мають багаторічні контракти на поставку газу, тож вільних обсягів на ринку немає.



"Наскільки мені відомо, якщо до кінця року ми отримаємо якихось 100 млн кубометрів азербайджанського газу, – це буде щастя. Азербайджан не має вільних обсягів взагалі, – каже Юрій Корольчук. – Нещодавно вони підписали з німцями контракт на 10 років на 1,5 млрд кубометрів щороку. Вони також мають контракти з італійцями, болгарами. Але, наприклад, коли зима тепла і люди не вибрали законтрактований газ. Тобто якісь обсяги залишаються. І це, в принципі те, що нам пропонують азербайджанці зараз".



На думку експерта, "символічний" контракт з "Сокаром" має більше політичне значення, аніж економічне.

"Мені здається, контракт з Азербайджаном – це більше політична складова. Через певні розбіжності між Азербайджаном і Росією, які є останнім часом (хоча я все одно вважаю їх партнерами), Алієв робить деякі проукраїнські заяви. І цей контракт – мовляв, вони енергетичну незалежність України забезпечують, це більше елемент політичної гри. Достатніх обсягів газу для України Азербайджан не має", – каже він.

Володимир Омельченко підтверджує – практично всі експортні обсяги газу з Азербайджану законтрактовані і Україна можемо купити тільки залишки. Однак, на його думку, це угода на перспективу.

"Стосовно азербайджанського газу – ці поставки відбуваються практично у тестовому режимі, але це теж не погано, бо в перспективі вони можуть розширюватись залежно від можливості Азербайджану збільшувати газовидобуток", – каже Омельченко.

Він переконаний, насправді на зовнішніх ринках достатньо газу, для забезпечення потреб України – це і норвезький, і казахстанський, і катарський газ, і зріджений американський газ.

На початку липня група Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали угоду на додаткові 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі США, який буде поставлений в Україну. Загалом у межах підготовки до опалювального сезону Нафтогаз законтрактував 440 млн куб. м газу в компанії ORLEN.

Танкер зі зрідженим газом, фото: Група "Нафтогаз"

"Нафтогазу" бракує грошей на імпортний газ

"Стосовно ресурсів у Європі – проблем немає, як і зі шляхами доставки в України. Проблема єдина – у грошах. Нам не вистачає від 1 до 1,1,5 млрд євро, аби законтрактувати мінімальні обсяги газу, які потрібні для проходження осінньо-зимового періоду, – каже Володимир Омельченко. – Пошуком фінансування повинен займатись уряд і Нафтогаз. Це непросте питання. Частину грошей дають українські банки, частину дав ЄБРР, Європейський інвестиційний банк. Мабуть, треба шукати гроші у міжнародних фінансових організаціях. Наші банки, на жаль, обмежені ліквідністю…"

23 та 24 липня Група Нафтогаз повідомила про отримання кредитів у Приваті та Укргазбанку по 4,7 млрд грн на підготовку до осінньо-зимового сезону.

"Ці кредити – це наслідок римських домовленостей. Ці гроші – це приблизно на 400 млн кубометрів газу. І це той газ, який контрактували у квітні-травні. Тобто лише у липні вони дійшли до того, аби за нього заплатити, – каже Юрій Корольчук. – Тому на цей азербайджанський газ і грошей нема, аби говорити про збільшення обсягів. Ситуація насправді складна".

Ускладнює ситуацію і різниця між цінами, за якими Нафтогаз імпортує газ, та тим, за якими він постачає газ окремим категоріям споживачів.

"Нафтогаз імпортує газ по 24 грн за м3 та згідно ПСО має продавати енергетикам по 14-18 грн (для газової генерації). Енергетики по ринкових цінах продають електрику в ринок та нормально заробляють. А ось Нафтогаз на цьому точно не заробляє. Думаю, що давно ПСО для Нафтогазу варто переглянути і прибрати з нього газ для енергетиків. Як мінімум", – заявив колишній керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.