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Головна Енергетика Об'єднання у три зони: ЗМІ дізналися про намір влади змінити графіки вимкнень світла в Україні

Об'єднання у три зони: ЗМІ дізналися про намір влади змінити графіки вимкнень світла в Україні

Юлія Юліна
6 грудня, 2024 п'ятниця
16:05
Енергетика електроенергія

Міненерго розробляє нову методику відключень споживачів від електроенергії, її можуть запровадити з січня 2025 року

Зміст

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел в енергетичній галузі.

Наразі в Україні бракує генерації. Один із блоків АЕС перебуває у стані зупинки.

Відключення електроенергії в країні нині відбуваються нерівномірно. Хоча загальна кількість годин без світла для споживачів за місяць приблизно однакова, протягом тижня чи доби відключення можуть суттєво коливатися.

Для кожної області розробляються окремі графіки. Обленерго отримують накази від Укренерго про відключення певних черг споживачів, після чого самі визначають, які саме черги й на який період відключати. Тому в деяких регіонах відключення тривають по 3-4 години, а в інших — по 2 години, причому з різною частотою. Міненерго наразі працює над уніфікацією графіків відключень, щоб стандартизувати їх за кожною чергою.

Запровадити однакові графіки для всіх регіонів країни неможливо, оскільки це може спричинити серйозні коливання в енергетичній системі. Тому влада розглядає варіант об’єднання графіків кількох областей в одну чи кілька зон із приблизно рівним обсягом споживання, де застосовуватимуть однакові графіки відключень.

Наприклад, Одеська, Черкаська, Львівська та кілька інших областей можуть бути об’єднані в одну зону, яка працюватиме за єдиним графіком. Тобто, якщо для третьої черги встановлено відключення на 4 години в певний час, то це відбудеться одночасно в усіх регіонах цієї зони. Подібна система діятиме й в інших зонах.

Однак це лише один із запропонованих варіантів. Інший підхід передбачає більш гнучкий механізм, коли для певних ситуацій пропонують відключення не по одній черзі, а по "півтори черги", щоб адаптувати графік до реальних умов.

Нова методика відключень наразі перебуває на етапі розробки, але планується запровадити її з січня 2025 року. До цього часу значних змін у системі відключень не очікується. Окрім того, поліпшення ситуації з енергопостачанням найближчим часом малоймовірне. Запуск дев'ятого енергоблока атомної електростанції може збільшити обсяги генерації, але зниження температури призведе до підвищення споживання енергії.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
графік вимкнення світла
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