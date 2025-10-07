Підвищень ціни газу цієї зими не буде, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський наголосив, що цієї зими тарифи на газ для побутових споживачів залишатимуться фіксованими.

"Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде", - сказав він.