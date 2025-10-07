Підвищень ціни газу цієї зими не буде, - Зеленський
У вівторок, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї зими буде збережено фіксовану ціну на газ для побутових споживачів
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський наголосив, що цієї зими тарифи на газ для побутових споживачів залишатимуться фіксованими.
"Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде", - сказав він.
- 7 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, під час якої обговорили процес відновлення регіонів, що зазнали ударів по енергетичній інфраструктурі.
