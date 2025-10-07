Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту енергообʼєктів, - Зеленський
У вівторок, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та обговорив відновлення в областях після російських ударів по енергетиці
Про це він повідомив у telegram-каналі.
Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко, і передусім обговорив відновлення енергетики після російських атак.
Він зазначив, що уряд додатково виділив 1,5 мільярда гривень на зміцнення енергетичної інфраструктури в прифронтових регіонах. Крім того, в Україні створено резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, який планується поступово збільшувати.
Читайте також: Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
"Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, президент доручив підготувати та доповісти про конкретні механізми підвищення заробітної плати педагогам, аби вже ухвалені рішення були реалізовані у наступному році. Також наголосив на необхідності досягнення реальних результатів у підтримці внутрішньо переміщених осіб.
"Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав Зеленський.
- 6 жовтня Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки, де попередив місцеву владу про можливі звільнення у разі невирішення нагальних проблем в енергосфері.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.54
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе