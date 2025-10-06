Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
Ексклюзив

Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк

Марина Клюєва
6 жовтня, 2025 понедiлок
10:54
Енергетика Київ без світла, блекаут

В Україні блекаут був один раз і ризик завжди є, але енергетики навчилися із цим працювати

Зміст

Таку думку висловив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста  України", експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк в етері Еспресо. 

"Слід правильно використовувати термінологію. Блекаут - це фактично відключення всіх джерел, або розсинхронізація джерел електроенергії і відповідно розвал національної системи енергопостачання. Тобто відповідно, коли воно розвалюється на окремі складові, тобто кожна електростанція може заживити лише тих, хто є навколо неї, а вони між собою не синхронізовані. Відповідно це називається блекаут. У нас таке було один раз, якщо я добре пригадую, то в 22 чи на початку 23 року, коли фактично нам прийшлося перезапускати систему, і це складний процес. Але, по-перше, енергетики навчилися з цим працювати. По-друге, в нас є цей запас матеріалів і вже досвіду. Ризик завжди є, так", - сказав він. 

Святослав Павлюк вважає, що цієї зими перебої з електроенергією в Україні можуть бути через російські обстріли. Але вважає, що блекаут навряд чи можливий.

"Якість електропостачання вимірюється двома показниками: кількість перерв, кількість випадань постачання енергії і їхня тривалість. І власне, от ця боротьба йде за кількість і за тривалість. Тобто за кількістю можуть бути проблеми, тобто можуть бути випадання, але питання швидкості реакції і спроможності операторів систем розподілу і передачі систем розподілу їх швидко ліквідовувати. Очевидно, що першою загрозою є наш триклятий сусід, котрий намагається це знищити і тут новини нема. Росіяни різко наростили виробництво дронів, наростили кількість дронів в одній атаці, і так, це є проблема, це є загрозою. Разом з тим я б не сказав, що Київ має чимось іншу загрозу, ніж це було попередні роки. Київ має приєднання до енергосистеми, ну, постачання електроенергії з декількох напрямків, має свою власну генерацію на своїй території. Тому говорити про блекаут як повна чорна картинка, квадрат Малевича, вона навряд чи загрожує. Але перебої можуть бути, тобто ми проходили це минулі сезони", - вважає експерт з питань енергоефективності.

  • У ніч на неділю, 5 жовтня, російська окупаційна армія здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру, уразивши цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом в опалювальний період.
  • 5 жовтня у Міністерстві енергетики України спростували інформацію, яка масово поширюється у соцмережах і Telegram-каналах про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.
