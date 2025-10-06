"Дав чіткі завдання щодо електрики та газу": Зеленський провів енергетичну Ставку

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі", - сказав Зеленський.

Він розповів, що були доповіді й по розгортанню додаткових спроможностей ППО, доповіді військових командувачів про комплексний захист, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів.

"Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі", - запевнив Зеленський.

Він додав, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та інші наші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно.

"Урядовці будуть у регіонах. Віцепрем’єр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання", - зазначив президент.

Він підкреслив, що чіткі завдання є й по газу.

"Говоримо про це з партнерами, і вже є готовність прем’єра Нідерландів Діка Схоофа допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти", - підсумував Зеленський.