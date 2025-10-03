"Очікую більших результатів від відповідальних за безпілотну складову": Зеленський провів Ставку щодо захисту енергетики від ударів РФ

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити", - зазначив Зеленський.

Він відмітив, що непростою є ситуація на Чернігівщині після російських ударів дронами та на Сумщині.

"Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка – триває відновлення", - додав президент.

Глава держави наголосив, що важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, отримали її.

"Це пряма відповідальність керівників на місцях, від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей", - резюмував Володимир Зеленський.