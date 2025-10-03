Дружківка, Костянтинівка й деякі райони Краматорська знеструмлені через обстріли РФ
Через російські обстріли 3 жовтня по енергетичній інфраструктурі частина Донецької області знеструмлена, зокрема, вся Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
"Зокрема, без світла залишитися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська", – написав він.
Філашкін заявив, що ворог цілеспрямована бʼє по українській критичній інфраструктурі й сьогодні ціллю РФ стала енергетика.
"Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", – додав голова ОВА.
- Починаючи з 6 жовтня у Донецькій області буде розширена зона "довгої" комендантської години.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе