Дружківка, Костянтинівка й деякі райони Краматорська знеструмлені через обстріли РФ

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Зокрема, без світла залишитися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська", – написав він.

Філашкін заявив, що ворог цілеспрямована бʼє по українській критичній інфраструктурі й сьогодні ціллю РФ стала енергетика.

"Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", – додав голова ОВА.