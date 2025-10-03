Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Дружківка, Костянтинівка й деякі райони Краматорська знеструмлені через обстріли РФ

Дружківка, Костянтинівка й деякі райони Краматорська знеструмлені через обстріли РФ

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
20:49
Війна з Росією вимкнення світла

Через російські обстріли 3 жовтня по енергетичній інфраструктурі частина Донецької області знеструмлена, зокрема, вся Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська

Зміст

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Зокрема, без світла залишитися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська", – написав він.

Філашкін заявив, що ворог цілеспрямована бʼє по українській критичній інфраструктурі й сьогодні ціллю РФ стала енергетика.

"Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", – додав голова ОВА. 

  • Починаючи з 6 жовтня у Донецькій області буде розширена зона "довгої" комендантської години.
