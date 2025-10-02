На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, він підписав відповідне розпорядження у відповідь на листи ОСУВ "Дніпро" та угруповання військ "Схід".

"Довга" комендантська година (з 15:00 до 11:00) з 6 жовтня діятиме в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад Донецької області.

Посилюють комендантську годину також у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

"Усі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під постійними обстрілами. Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, — дотримуватися обмежень комендантської години", - йдеться у заяві Філашкіна.