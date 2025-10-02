З початку доби на фронті зафіксували 102 бої, 28 з них відбулися на Покровському напрямку

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили 11 наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував ЗСУ, вісім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бої у районі населеного пункту Полтавка, два з них досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове.