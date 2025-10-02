Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 102 бої, 28 з них відбулися на Покровському напрямку

З початку доби на фронті зафіксували 102 бої, 28 з них відбулися на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
17:13
Війна з Росією Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow

Від початку четверга 2 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 102 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 27 ворожих атак

Зміст

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. 
 
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.
 
На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії.
 
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве. Два боєзіткнення тривають.
 
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника, ще два боєзіткнення тривають.
 
На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.
 
На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили 11 наступальних дій ворога.
 
На Покровському напрямку окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак.
 
На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував ЗСУ, вісім боєзіткнень продовжуються дотепер.
 
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бої у районі населеного пункту Полтавка, два з них досі тривають.
 
На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. 
 
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
Тайвань нафта
Автор Олександр Калініченко
1 жовтня, 2025 середа
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
Віктор Орбан
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 48.17
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 жовтня
17:57
Ексклюзив
Київ панорама
Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
17:57
Інтерв’ю
Ірина Сінічук
"На позиціях я не сплю, але й не боюся",– пілотка FPV-дронів Ірина Сінічук
17:45
Ексклюзив
Чорнобильська АЕС
Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС
17:42
комендантська година
На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години
17:38
погода, опади, дощь
На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня
17:27
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
У Франції судитимуть капітана танкера тіньового флоту РФ
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський у Данії обговорив з лідерами ЄС "Стіну дронів" та 19-й пакет санкції проти РФ
16:38
Дональд Трамп, Ільхам Алієв, Нікол Пашинян
Європейські лідери висміяли Трампа через плутанину між Вірменією та Албанією
16:32
Фрідріх Мерц
Мерц розкритикував Орбана на зустрічі лідерів ЄС, - Bloomberg
16:08
Оновлено
обмін полоненими, ЗСУ
Україна повернула з полону 185 військових і 20 цивільних
16:00
OPINION
Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати
15:55
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
15:42
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Партнерський матеріал
АТБ в Бородянці
Відкриття оновленого АТБ в Бородянці, на Київщині: черги, емоції та нові можливості для громади
14:29
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
У Криму нині понад 200 політвʼязнів та понад 1500 політичних справ, усе більше переслідують жінок, — Куришко
14:10
В Одесі затримали подружжя, яке за завданням РФ готувало підрив українських військових
14:01
OPINION
Шукають лояльних, але геть не обов’язково професійних
13:02
"Я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей", - звільнена з російського полону Світлана Головань
12:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС планує створити "дронову стіну", а у вересні просування російських військ в Україні сповільнилося. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
12:23
рф потяг цистерна бензин
РФ відновила постачання бензину з Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки
12:05
OPINION
Постпутін і анатомія 90-х. Або коли ми перестали бути Росією
11:41
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є знеструмлення у кількох областях: стан енергосистеми 2 жовтня
11:34
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
11:28
"Шахтар"
"Абердін" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
11:26
Готували підрив військових на замовлення ворога: СБУ затримала подружжя одеситів
11:10
Ексклюзив
Вовчанськ
Скоро стане легше виявляти ворога, зможемо знищити більше штурмових груп, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:55
Аналітика
ракети США, зброя
Яку зброю нам критично важливо отримати від Сполучених Штатів
10:52
Ексклюзив
Tomahawk
"Не більше, ніж PR-акція": військовий оглядач Пехньо про можливість Україні отримати ракети Tomahawk та Barracuda
10:31
Дональд Трамп
Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ
10:28
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій
10:00
OPINION
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
09:42
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"
09:33
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:19
сили ППО
Сили ППО знешкодили 53 із 86 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:03
Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
08:45
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
08:35
Ексклюзив
військовий облік
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмів
08:06
OPINION
Що відбувається з економікою і фінансами Росії
07:55
Інфографіка
Ілля Забраний та Ферран Торрес (ліворуч), "Барселона" - ПСЖ
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV