РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
Протягом минулої доби на війні проти України російська загарбницька армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1113430 (+970) осіб;
- танків – 11225 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23297 (+1) од;
- артилерійських систем – 33413 (+13) од;
- РСЗВ – 1514 (+1) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273);
- крилаті ракети – 3793 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44);
- спеціальна техніка – 3970 (+0).
Дані уточнюються.
- Російська окупаційна армія у вересні використала для ударів по території України майже 6,9 тис. дронів, понад 3,6 тис. із них – "шахеди".
