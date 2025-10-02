Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський

У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
22:22
Війна з Росією Олександр Сирський

Російська окупаційна армія у вересні використала для ударів по території України майже 6,9 тис. дронів, понад 3,6 тис. із них – "шахеди"

Зміст

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу "шахед". Збройні Сили України мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози", – сказав він.

Сирський зауважив, що росіяни постійно змінюють тактику застосування БПЛА. Нині вони активізували удари по прифронтових районах та прикордонню, а також атакують критичну інфраструктуру й цивільні цілі.

"Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БПЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування", – заявив головком.

За його словами, відбувається формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗСУ.

"Розвиваємо й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі. Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БПЛА на більших висотах. Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань. Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів", – резюмував Сирський. 

  • У ніч на 2 жовтня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 86 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Оборонці українського неба знешкодили 53 ворожі дрони.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Олександр Сирський
